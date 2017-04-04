По наблюдениям ПВС, продукт рекламируется на различных порталах в интернете, в рекламе содержатся интервью с "экспертами", которые рассказывают об эффективности продукта и признаках присутствия в организме паразитов.

После проверки информации о "Detoxic" выяснилось, что продукт рекламирует несуществующие исследователи несуществующих институтов.

"Если два месяца назад продукт рекламировал и рекомендовал к употреблению руководитель Национального института заболеваний, вызванных паразитами Янис Зариньш, то сейчас это делает исследователь Латвийского научного института Яна Зариня", — подчеркнула руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания ПВС Татьяна Марченкова, добавив, что в Латвии нет таких институтов.

ПВС призывает потребителей критически относиться к рекламе "чудо-средств" и слепо не доверять продуктам, под громким названием которых зачастую скрывается неэффективное и потенциально опасное средство.