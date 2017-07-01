ФОТО: Роскошный парад ралли Gumball 3000 в Риге

Foto: DELFI 1 июля в Ригу прибыли участники знаменитого ралли Gumball 3000 — рижане смогли увидеть самые редкие и дорогие автомобили. В этом году ралли стартует именно в Риге, конечная точка пробега — Миконос. Каждый год участники гонки собираются, чтобы отправиться в шестидневный тур и преодолеть 3000 миль по специально подобранному маршруту. В этом году из Риги на греческий остров Миконос в Эгейском море вместе отправятся более 120 команд на эксклюзивных автомобилях.

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