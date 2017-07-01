Каждый год участники гонки собираются, чтобы отправиться в шестидневный тур и преодолеть 3000 миль по специально подобранному маршруту. В этом году из Риги на греческий остров Миконос в Эгейском море вместе отправятся более 120 команд на эксклюзивных автомобилях.