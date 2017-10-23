ФОТО: Солдаты США и земессарги в Скрунде учатся воевать в населенных пунктах

Согласно летописям, Намейс в 13 веке был предводителем племен, населявших Земгале.

Министерство обороны просит местных жителей отнестись к связанным с учениями неудобствам с пониманием, а также не обращать внимание на полеты военной авиации над головой, шум и наличие бронетехники на дорогах.

Военная техника передвигается в сопровождении машин Военной полиции или Центра координации. При появлении колонны гражданских водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не обгонять ее.

Foto: Aizsardzības ministrija

Военный городок был построен для нужд Советской армии поблизости от Скрундской РЛС. В 1994 году после заключения российско-латвийского договора о выводе российских войск с территории Латвии было решено демонтировать незаконченный локатор "Дарьял-UM", и в мае 1995 года он был взорван. Два оставшихся локатора служили еще несколько лет — их демонтаж был закончен осенью 1999 года.

С недавнего времени в военном городке разместилась постоянная база Национальных вооруженных сил, а строения используются для имитации боевых действий в населенных пунктах.