В среду, 25 января, студенты и персонал Рижской академии педагогики и управления образованием (PRIVA) проводят акцию протеста против реорганизации вуза. По наблюдениям Delfi, в пикете принимают участие порядка 250 человек.

Как отмечает LETA, участники держат в руках плакаты с призывами сохранить РАПУО как автономный вуз. На плакатах написано "RPIVA есть и будет" и "Руки прочь от нашей академии".

Под письмом протеста собрано 3500 подписей, и во время уличного шествия его передадут в Сейм, Министерство образования и науки, Совет по высшему образованию и Кабинет министров.

МОН постановило с августа 2017 года "реорганизовать" RPIVA, присоединив его к ЛУ. Это нужно для "концентрации ресурсов и более эффективного использования средств государственного бюджета".

По мнению председателя Совета по высшему образованию Яниса Ветры, RPIVA власти не "реорганизуют", а ликвидируют. Делается это для того, чтобы спасти Латвийский Университет, так как у Министерства образования и науки не хватает ресурсов для его развития. Поэтому принято решение о переносе в ЛУ ресурсов RPIVA: учащихся, преподавательских сил и денег.

По мнению Яниса Ветры, после ликвидации RPIVA может настать очередь других региональных высших учебных заведений в Вентспилсе, Лиепае и Валмиере.