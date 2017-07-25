Компания Latvijas pasts получила 63 мешка с посылками из Великобритании. Эти посылки были доставлены в Латвию самолетом.

Поврежденные мешки прибыли авиарейсами в понедельник, 24 июля. В каждом мешке находилось несколько десятков посылок. Все посылки промокли, некоторые из них настолько повреждены влагой, что невозможно определить адресата, которому была направлена посылка.

Как сообщила представитель компании Гунтдега Варпа, Latvijas pasts, следуя предусмотренному международными правовыми документами порядку, оформила соответствующий акт и направила его британскому почтовому оператору Royal Mail.

Сейчас посылки переупаковываются, чтобы их можно было направить адресатам. Каждая поврежденная посылка снабжается указанием на то, что она была получена в поврежденном состоянии, а также информационным письмом от Latvijas pasts.

"Получившие поврежденные посылки клиенты имеют право отказаться от них и предъявить претензии отправившей компании. Если посылку получена в почтовом отделении, то отказ и соответствующий акт можно оформить на месте. Если посылка доставлена в почтовый ящик, то захватив с собой информационное письмо, для оформления акта нужно явиться в почтовое отделение", - пояснила глава отдела управления качеством Latvijas pasts Гунита Мазите.

С учетом того, что получателей отдельных поврежденных посылок установить не удалось, Latvijas pasts призывает адресатов обратиться в Royal Mail, если посылка из Великобритании не прибыла в течение месяца со дня отправки, то есть с 24 июля.