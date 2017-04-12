В среду, 12 апреля, с визитом в Латвию прибыл председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжан Дэцзян. В Латвии он будет находиться по 14 апреля.

В ближайшую неделю Чжан Дэцзян также намерен посетить Литву, Белоруссию и Россию, пишет агентство LETA.

В латвийской программе визита председателя парламента намечены встреча со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце, подписание меморандума о сотрудничестве парламентов Китая и Латвии, переговоры с президентом Раймондом Вейонисом, премьер-министром Марисом Кучинскисом, встречи с руководителями парламентских фракций и депутатами группы по сотрудничеству с парламентом Китая.

Также Чжан Дэцзян посетит Латвийскую национальную библиотеку и преподнесет ей в дар книги на китайском языке.