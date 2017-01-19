В четверг в Риге, на набережной 11 ноября, прошло Крещенское купание. Православные и представители других христианских конфессий окунались в освященные представителями православной церкви воды Даугавы.

На набережной неподалеку от статуи Большого Кристапа были установлены раздевалки, во льду вырублена прорубь и установлены мостки. Участникам купания предлагают горячий чай.

Считается, что, погружаясь в прорубь, человек повторяет событие, около двух тысяч лет произошедшее в водах реки Иордан - тогда Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей. Кроме того, предполагается, что в канун Крещения вода становится святой и способна творить чудеса: смывать грехи, исцелять, даровать силы.

В Риге крещенские купания проходят при поддержке Рижской думы в течение последних шести лет. В этом году купания также пройдут в Мадоне, Лудзе, Екабпилсе, Ливаны и т.д., сообщает Delfi.lv.