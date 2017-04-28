В пятницу во второй половине дня на митинг против российской агрессии на Украине напротив посольства России пришли примерно 40 человек. За митингом следили около 20 стражей порядка.

Через десять минут после начала акции на другой стороне улицы напротив здания посольства собралось около 10 человек, поддерживающих политику России. Они принесли плакат "Россия — опора Украины".

Участники антироссийской акции заявили, что это провокация, и один из них начал перечислять, что плохого сделала Россия Украине, но закончил свою речь нападками на мэра Риги. Полицейские попросили мужчину соблюдать заявленную цель акции протеста. Протестующие в ответ на это попросили полицейских выдворить с мероприятия молодого человека, который вел видеосъемку происходящего и провокационно высказывался на русском языке. Полиция попросила его покинуть место акции.