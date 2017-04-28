Через десять минут после начала акции на другой стороне улицы напротив здания посольства собралось около 10 человек, поддерживающих политику России. Они принесли плакат "Россия — опора Украины".
Участники антироссийской акции заявили, что это провокация, и один из них начал перечислять, что плохого сделала Россия Украине, но закончил свою речь нападками на мэра Риги. Полицейские попросили мужчину соблюдать заявленную цель акции протеста. Протестующие в ответ на это попросили полицейских выдворить с мероприятия молодого человека, который вел видеосъемку происходящего и провокационно высказывался на русском языке. Полиция попросила его покинуть место акции.