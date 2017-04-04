В 11 часов состоялась официальная церемония встречи украинского президента у Рижского замка.



Также на вторник запланирована встреча делегаций двух стран, затем президенты Порошенко и Раймонд Вейонис примут участие в церемонии подписания двухсторонних договоров и церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.

Во время визита президент Украины планирует встретиться также с премьер-министром Марисом Кучинскисом и принять участие в рабочем обеде с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

В программе визита украинской делегации также посещение Латвийского национального художественного музея, Рижской украинской средней школы и Вайварской основной школы.

Порошенко прибыл в Латвию по приглашению президента Вейониса.