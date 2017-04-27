Депутаты Сейма приняли решение единогласно. Барышников в это время был в парламенте, а также встречался с депутатами комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. После голосования Барышникову преподнесли цветы. Через несколько часов артисту торжественно вручили паспорт гражданина Латвии и подарили латвийский флаг. Барышников на латышском языке поблагодарил за оказанную честь.

"Когда я получил приглашение принять гражданство Латвии, мое сердце дрогнуло, ведь это возможность теперь быть здесь своим, а не человеком со стороны", — сказал Барышников.

По его словам, Рига поставила его на ноги в прямом и переносном смысле, и он благодарен за это. "Я благодарен людям, которые жили здесь и живут, всем моим педагогам, одноклассникам, прекрасным артистам оперы и балета, всем художникам, которые оставили глубокие отпечатки в моей душе и воспоминаниях детства", — сказал он.

Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Ранее Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии. Барышников также является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".