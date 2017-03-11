Днем 11 марта в Плявиняс уровень воды в Даугаве по-прежнему оставался выше критической отметки, но продолжал медленно снижаться, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Если в ночь на 11 марта уровень воды в Даугаве около Плявиняс был 11,8 метров, то утром упал к отметке 11,6 м, днем составлял 11,44 м, а к вечеру понизился уже до 11,38 м.

Днем 11 марта жители Плявиняс пришли на берег Даугавы, чтобы посмотреть на горы льда и вышедшею из берегов реку (фотоальбом — ниже). За последние двое суток в городе было подтоплено несколько зданий, но эвакуации и помощи спасителей не потребовалось.

По словам председателя Плявиньской краевой думы Гунты Жилде, жители подтопленых домов в Плявиняс временно переселились к родственникам или знакомым, либо перебрались жить на вторые этажи зданий.

11 марта Плявиняс посетил министр Среды и регионального развития Каспарс Герхардс, пообещав самоуправлению финансовую помощь, если она потребуется. Затем Герхардс отправился в Екабпилс, где тоже сложилась непростая ситуация.

Если в Плявиняс уровень воды медленно, но постепенно спадает, то выше по течению Даугавы, в Екабпилсе вода вновь немного поднялась: утром было 6,13 метра, днем — 6,34 метра, в 19.00 вечера — уже 6,42 метра.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие часы в Плявиняс вода продолжит постепенно уходить, тогда как в Екабпилсе ее уровень еще может повыситься.