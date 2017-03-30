Утром в четверг, 30 марта, несколько организаций по защите животных около здания Сейма собрались на акцию протеста "За человечный цирк".

Цель стартовавшей в 8.30 акции — поддержать поправки о запрете на использование диких животных в цирке.

В пикете приняли участие организации "Свобода животных", "Всемирный фонд природы", "Друзья земли", "Друг животных", "Улубеле", "homo ecos:" и другие.

Соответствующие поправки к закону о защите животных рассматривались в Сейме, но 21 марта комиссия по народному хозяйству не дала им хода. Поэтому судьба поправок зависит от голосования депутатов 30 марта, сказал глава организации "Свобода животных" Айвар Андерсонс.

В Сейм подано 26 тыс. подписей под петицией "Человечный цирк", предлагающей прекратить использование животных в цирке.