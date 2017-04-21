В начале недели общество потрясла новость о действиях взрослых на грани фола в отношении воспитанников Елгавского детдома. Портал Delfi предлагает посмотреть фотографии, сделанные в заведении.

Напомним, что по сообщению агентства LETA, занимающиеся защитой прав детей учреждения получили сразу семь жалоб на различные нарушения в Елгавском детском доме. Начато расследование, на время которого от исполнения обязанностей отстранены три воспитательницы.

В жалобах указывается на недопустимое поведение этих женщин: воспитательницы дергали детей за волосы, силой запихивали еду им в рот, обзывали их обидными словами. При этом часть детей предпочитает не реагировать на такое отношение, из-за чего в детдоме сложилось мнение, что это "нормально".

Отмечается также, что персонал не стеснялся использовать насильственные методы и при посторонних.

Также Латвийское радио сообщает о наметившейся в этом детдоме практике посылать самых непослушных детей в психоневрологические больницы — при помощи муниципальной полиции. Детей отправляют и в интернаты "подальше" — например, в Латгалию.

Освободившись таким образом от ребенка, детдом продолжает получать от самоуправления деньги за его содержание, несмотря на то, что на самом деле ребенок находится далеко и за него уже платит государство.