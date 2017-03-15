Министр образования и науки Карлис Шадурскис и министр обороны Раймонд Бергманис 20 марта планируют обсудить введение обязательного военного обучения в школах. Как пишет газета Latvijas avīze, общество эту идею поддерживает: в ходе опроса за введение такого предмета высказались 65% молодых людей в возрасте с 17 до 25 лет.

Когда и в какой форме это произойдет? Министр образования считает, что в новом содержании образования могут быть введены элементы военного обучения — навыки защищать себя и свою страну, обеспечивать как внешнюю, так и внутреннюю безопасность. В качестве уже существующего удачного примера Шадурскис назвал предмет "Оборона государства", который факультативно преподается старшеклассникам 18 школ.

На прошлой неделе председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что в ближайшем будущем в Латвии будет восстановлена и обязательная военная служба.

"Необходимо упорядочить оборонную систему и после этого можно подумать о восстановлении обязательной военной службы. Сейчас, например, мы думаем над введением военного обучения в школах и вузах, идет работа по укреплению Земессардзе, осуществляются другие меры в оборонной сфере", — сказала Мурниеце.

При этом газета Neatkarīgā rīta avīze описывает не столь радужную картину настроений в обществе. "Боевой дух жителей Латвии ослабевает. Свою страну они все больше оценивают как достойную любви и защиты, однако все меньше готовы защищать ее сами", — пишет издание, ссылаясь на результаты опроса, проведенного по заказу Министерства обороны центром социологических исследований SKDS. 39% жителей заявили, что в случае нападения России ничего не делали бы или покинули бы Латвию.

На вопрос, что они сделали бы, если бы Россия напала на Латвию, 8% респондентов ответили, что вступили бы в Земессардзе, 7% — что оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 24% — оказали бы помощь сопротивляющимся.

14% опрошенных покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое, 25% не делали бы ничего и постарались бы жить, как прежде. В случае нападения России на Латвию 16% опрошенных мужчин вступили бы в Земессардзе, 15% оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 15% оказали бы помощь сопротивляющимся, 11% покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое, 20% не делали бы ничего.