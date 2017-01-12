Пытаясь искоренить сезонную безработицу, государство рискует скатиться к "всесезонной" эмиграции, пишет газета Latvijas avīze. "Создается впечатление, что правительство хочет уничтожить латвийское село и людей, которые все еще борются, не покидают провинцию и работают. К сожалению, в основном думают только о городе. Село — это пустое место", — говорит работница Терветского природного парка Анита Стивриня.

Она, как и многие другие сезонные рабочие, будет лишена возможности в течение трех зимних месяцев получать пособие по безработице.

Работодателем Аниты является Latvijas valsts meži, которое каждый год нанимает от 330 до 350 сезонных рабочих в тех сферах деятельности, которые имеют выраженный сезонный характер. Как с ними поступать далее — нанимать на сезон, как до этого, или платить также за месяцы, когда работы нет, руководство предприятия пока не решило.

Ранее для того, чтобы получить право на пособие по безработице, нужно было отработать девять месяцев в течение последнего года, а с 1 апреля пособие смогут получить только те, кто работал не менее года в течение последних 16 месяцев. Такие изменения в законе предложило Министерство благосостояния, чтобы искоренить сезонную безработицу, потому что работодатели и работники используют пособие по безработице как решение проблемы сезонной занятости — один и тот же работодатель многократно принимает и увольняет с работы одного и того же работника.