БПБК направило американским властям просьбу о правовой помощи, согласно которой предлагалось допросить Трампа по поводу его контактов с латвийским политиком Айнаром Шлесерсом. Запрос о правовой помощи датирован 21 февраля 2014 года, то есть это одно из последних процессуальных действий БПБК в рамках "дела олигархов".

Правоохранительные органы США просьбу о правовой помощи оставили без ответа, отмечает издание. Сейчас "дело олигархов" закрыто.

Трамп приезжал в Ригу в июле 2008 года, чтобы обсудить возможности инвестиций в Латвии, пишет газета со ссылкой на собственные источники информации. Он встречался со Шлесерсом, а также организаторами фестиваля "Новая волна" - композитором и предпринимателем Игорем Крутым и генеральным директором фестиваля Александром Румянцевым.