Депутат Юрмальской думы от оппозиционной партии "Tev - Jūrmalai" Арнис Абелитис занимался незаконным строительством, пишет в понедельник газета Neatkarīgā. Депутат признал, что нарушил закон, и обязался в течение года привести документы в порядок.

Абелитис заявил, что проблема со строительством связана со старым семейным конфликтом вокруг собственности в дюнной зоне. Депутат вместе с другими членами семьи владеет рестораном Kūriņš в Каугурциемсе. Заведение находится в здании, где в советские годы было коммунальное жилье. После денационализации и восстановления права собственности между наследниками началась "война".

Депутат заявил, что в течение нескольких лет он вместе с некоторыми родственниками постепенно перестраивал ресторан, и эти изменения были незаконными, поскольку договориться с другими наследниками было невозможно. Только в прошлом году собственность была полностью выкуплена, однако в ноябре Стройуправа получила жалобу по поводу незаконного строительства.

Инспектор обнаружил, что в здании перестроены и жилая, и хозяйственная часть, пристроен навес, а туалет построен без разрешения на строительство. Депутат признал нарушения и обязался в течение года разработать локальный план и привести в порядок все документы. Административное наказание в данном случае было решено не применять.