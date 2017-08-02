Отрасль пчеловодства во всем мире в последнее десятилетие сталкивается с увеличивающейся гибелью видов пчел, этой проблеме дали обозначение "colony collapse disorder" - синдром исчезновения колоний, затрагивающий именно рабочих пчел, добывающих нектар. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Долгие годы причиной считались болезни пчел различных видов, вредители, генетически модифицированные растительные культуры, индустриальные процессы, однако в последние годы все больше научных исследований свидетельствует о загрязнении пчел и продуктов пчеловодства средствами защиты растений - пестицидами.

По данным Европейского агентства защиты культурных растений, 15-20% из 210 наиболее широко распространенных пестицидов в ЕС признаны токсичными для пчел. Одной из наиболее широко распространенных в Латвии групп пестицидов являются инсектициды, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми. Через собранный пчелами нектар они попадают и в продукты пчеловодства - мед, пчелиный хлеб (пергу) и цветочную пыльцу.