На вопрос, что они сделали бы, если бы Россия напала на Латвию, 8% респондентов ответили, что вступили бы в Земессардзе, 7% — что оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 24% — оказали бы помощь сопротивляющимся.

14% опрошенных покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое, 25% не делали бы ничего и постарались бы жить, как прежде. В случае нападения России на Латвию 16% опрошенных мужчин вступили бы в Земессардзе, 15% оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 15% оказали бы помощь сопротивляющимся, 11% покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое, 20% не делали бы ничего.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году немного увеличилось число респондентов, ответивших, что в случае возникновения в Латвии вызванного внешними силами вооруженного конфликта они остались бы в стране, отмечает газета.

Два года назад — совсем другая ситуация

Двумя годами ранее, в январе 2015 года, в ходе опроса SKDS 58% мужчин-граждан и 34,4% мужчин, не имеющих ее гражданства, заявили, в случае необходимости готовы с оружием в руках встать на защиту Латвии. При этом процент русскоязычных среди них составил 41%, сообщал тогда центр исследований.

Среди тех, кто был готов встать на защиту Латвии, 74% работающих в общественном секторе, 58% занятых в частном секторе и 52% неработающих граждан. При этом анализ по регионам показал, что наименее активные защитники страны проживают в окрестностях Риги. Активнее всего готовы защищать страну мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, а также имеющие высшее образование.

В ходе опроса также выяснилось, что защищать Латвию с оружием в руках готовы и 24% женщин.