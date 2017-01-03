Сейчас в Латвии находятся 169 перемещенных в рамках программы квот беженцев, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ). Пока же Латвия, как и некоторые другие страны, с выполнением этих обязательств запаздывает. "Но это зависит не только он нас, и Латвия не входит в число стран, запаздывающих больше всего", — поясняили в Управлении, заверив, что в итоге Латвия выполнит свои обязательства.
Латвия в течение двух лет обязалась принять 531 человека и до сих пор приняла 155 человек из Греции, восемь из Италии и шесть из Турции. 80 перемещенных лиц являются несовершеннолетними детьми.
До конца прошлого года Управление по делам гражданства и миграции предоставило статус беженца 10 лицам и альтернативный статус — 59.