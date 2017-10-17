Отказаться от двух номинально равных руководителей нацобъединение хотело еще в конце прошлого года, но не решилось на данный шаг.
Этот факт вызвал спекуляции о внутренних конфликтах между более спокойным флангом ТБ/ДННЛ и энергичной "Все для Латвии". Теперь член правления партии Роберт Зиле признает, что такие планы действительно были, но "по каким-то причинам" партия не успела подготовить новый устав, поэтому отказаться от двух сопредседателей тогда не удалось.
Дзинтарс подтвердил агентству LETA, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя партии, а Берзиньш пока конкретного ответа на вопрос не дал.
VL-ТБ/ДННЛ представляет собой объединение "Visu Latvijai!" ("Все для Латвии") и "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛткф, которые в 2010 году консолидировались в единую организацию под названием "национальное объединение".