Через четыре года после того, как объединение "Все для Латвии" и "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ официально стало одной партией, организация решила отказаться от двух сопредседателей. Ожидается, что после съезда партии в декабре ее единственным руководителем будет Райвис Дзинтарс, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.

Отказаться от двух номинально равных руководителей нацобъединение хотело еще в конце прошлого года, но не решилось на данный шаг.

Этот факт вызвал спекуляции о внутренних конфликтах между более спокойным флангом ТБ/ДННЛ и энергичной "Все для Латвии". Теперь член правления партии Роберт Зиле признает, что такие планы действительно были, но "по каким-то причинам" партия не успела подготовить новый устав, поэтому отказаться от двух сопредседателей тогда не удалось.

Дзинтарс подтвердил агентству LETA, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя партии, а Берзиньш пока конкретного ответа на вопрос не дал.

VL-ТБ/ДННЛ представляет собой объединение "Visu Latvijai!" ("Все для Латвии") и "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛткф, которые в 2010 году консолидировались в единую организацию под названием "национальное объединение".