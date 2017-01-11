Издание отмечает, что текст договора пока не разглашается, однако после его подписания, которое планируется на этой неделе, он будет рассекречен и передан на утверждение в Сейм, то есть станет публично доступным.

Руководитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Каспар Галкин подчеркивает, что это очень серьезный документ, который регламентирует присутствие американского военного контингента в Латвии.

"Как правило, такие договоры США заключает со всеми странами, где размещает свои вооруженные силы, например, такие договоры заключены с Германией и другими странами", — сказал представитель Минобороны. Подписание договора свидетельствует о том, что силы США в рамках операции Atlantic Resolve в Латвии будут находиться столь долго, сколько потребуется.