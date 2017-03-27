Природа подразумевает, что первые успехи и улучшения демографии могут проявиться лишь через 9 месяцев. Поэтому первым сроком, с которого можно было начать говорить о том, как латвийцы отнеслись к сформированному под руководством Кучинскиса правительству, стал октябрь 2016 года. Кабмин Кучинскиса стабильно начал проигрывать предудыщему правительству — Кабмину Страуюмы: за пять месяцев родилось на 442 ребенка меньше, то есть показатель демографии составил -5%.

"Правительство Кучинскиса пришло с обещанием улучшить рождаемость, и воплощением этого обещания стал созданный Центр демографии, который возглавил депутат от Нацблока Имант Парадниекс. За столь ярким образом могли остаться незамеченными те 20 миллионов евро, которые в бюджете этого года считаются добавкой, необходимой властям для расходов на улучшение рождаемости. Теперь остается дождаться сентября, чтобы посчитать, как дополнительные расходы отразились на попытках государства подтянуть демографию", — пишет газета.

При этом сам Парадниекс в разговоре с Neatkarīgā rīta avīze свалил плохие демографические показатели на предыдущее правительство. "Падение рождаемости логично, учитывая то, как они закончили свою работу", — считает политик.

При этом издание напоминает, что во времена правительства Страуюмы пор инициативе Министерства финансов в бюджет 2016 года было внесено решение отнять у беременных женщин право считаться лицами на иждивении, за которых один из работающих членов семьи мог получать скидку на подоходный налог. Таким образом государство рассчитывало получить дополнительные 25 миллионов евро. В свою очередь, правительство Кучинскиса не отказалось от этих денег. Более того — Кучинскис взял на борт и тогдашнего министра финансов Яниса Рейрса, который получил в новом Кабмине пост министра благосостояния.