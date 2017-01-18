Таким образом, железная дорога важна именно с точки зрения военного устрашения, если при опасности возникновении кризиса возникнет необходимость быстро перебросить в регион войска союзников. Карус отметил, что сегодня, в ситуации стремительно развивающихся конфликтов, даже пятичасовая прореха в логистике может иметь решающее значение.

Но есть одно "но". Если до возникновения реального конфликта возможность быстрого соединения с Центральной Европой может принести пользу, то потом железные дороги становятся крайне уязвимыми.

"Бронепоезда канули в лету, а военную значимость железной дороги столетие тому назад следует рассматривать в свете неразвитости дорожного сообщения того времени и недостаточного количества транспортных средств", — подчеркнул Карус.

В фазе так называемого горячего конфликта Rail Baltica не будет иметь военной значимости, так как железные дороги трудно защитить от прицельного огня и налетов авиации. Вдобавок ко всему, ширина европейской колеи Rail Baltica расходится с шириной используемой в странах Балтии российской, поэтому, по оценке эксперта, существенного прироста военной мощи дорога не принесет.