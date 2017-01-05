Для информирования общества об этом заболевании и о значении вакцинации Центр контроля и профилактики заболеваний организует информационную кампанию. Особое внимание в рамках кампании будет уделено жителям Риги и окрестностей столицы, так как здесь охват вакцинацией ниже, чем в других местах Латвии, а также лицам, относящимся к группам социального риска, например, бездомным.

Во время информационной кампании информация будет размещаться в соцсетях, в общественном транспорте и на его остановках, передаваться по радио и телевидению, в интернете. На рабочих местах, в вузах и учреждениях по уходу будут организованы информационные лекции.

Как сообщалось, в 2015 году от дифтерии и столбняка было привито лишь 65,3% взрослых жителей Латвии. Ведущие латвийские инфекционисты и эпидемиологи обеспокоены этим фактом, подчеркивая, что заболеваемость дифтерией в Латвии уже несколько лет является самой высокой в ЕС.

По данным за 2015 год, охват вакцинацией от дифтерии и столбняка среди взрослых старше 25 лет составил всего 65,3%, среди подростков в возрасте 14 лет — 91%, детей в возрасте 7 лет — 97,4%. Это означает, что примерно треть взрослых просрочила вакцинацию от дифтерии, а каждый десятый подросток заканчивает школу без достаточной защиты от этих опасных инфекционных заболеваний.