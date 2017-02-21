По меньшей мере у половины из 1383 пациентов с гепатитом С, за последние два года обратившихся к гепатологу, уже имеются тяжелые повреждения печени. Об этом пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, отмечая, что на данный момент государство может обеспечить эффективное лечение лишь части этих пациентов.

Ситуация может улучшиться в этом году, так как в 2016-м Латвия начала оплачивать безинтерфероновую терапию. В 2017 году денег на нее выделено меньше, несмотря на то, что известно -

их и в прошлом году не хватило на лечение пациентов с этими тяжелыми

повреждениями печени. Однако издание добавляет, что, согласно планам правительства на эти меры должны быть найдены дополнительные средства

Эффективность лечения методом безинтерфероновой терапии составляет 99%, но она подходит только для лечения от вируса 1 и 4 генотипов гепатита С. По данным Минздрава, в 2016 году безинтерфероновая терапия была назначена 228 пациентам.

С 2017 года пациенты, у которых диагностирован гепатит С 1-го и 4-го генотипов и болезнь прогрессировала до фиброза печени 3-й или 4-й стадии (F3, F4), будут получать лечение с помощью безинтенфероновой терапии. Данный диагноз означает, что человека крайне серьезное повреждение печени — у него уже имеется цирроз или фиброз быстро прогрессирует в цирроз печени, и терапию он должен получить как можно скорее.

В настоящее время на латвийском рынке доступны два медикамента нового

поколения, которые производят такие признанные кампании, как Abbvie и

MSD. Решение о том, какой из этих препаратов следует назначать каждому

отдельному пациенту, решает врачебный консилиум.