Ситуация может улучшиться в этом году, так как в 2016-м Латвия начала оплачивать безинтерфероновую терапию. В 2017 году денег на нее выделено меньше, несмотря на то, что известно -
их и в прошлом году не хватило на лечение пациентов с этими тяжелыми
повреждениями печени. Однако издание добавляет, что, согласно планам правительства на эти меры должны быть найдены дополнительные средства
Эффективность лечения методом безинтерфероновой терапии составляет 99%, но она подходит только для лечения от вируса 1 и 4 генотипов гепатита С. По данным Минздрава, в 2016 году безинтерфероновая терапия была назначена 228 пациентам.
С 2017 года пациенты, у которых диагностирован гепатит С 1-го и 4-го генотипов и болезнь прогрессировала до фиброза печени 3-й или 4-й стадии (F3, F4), будут получать лечение с помощью безинтенфероновой терапии. Данный диагноз означает, что человека крайне серьезное повреждение печени — у него уже имеется цирроз или фиброз быстро прогрессирует в цирроз печени, и терапию он должен получить как можно скорее.
В настоящее время на латвийском рынке доступны два медикамента нового
поколения, которые производят такие признанные кампании, как Abbvie и
MSD. Решение о том, какой из этих препаратов следует назначать каждому
отдельному пациенту, решает врачебный консилиум.