Несмотря на то, что оборот переваливаемых Вентспилсским свободным портом грузов в прошлом году упал на 16,44%, порт приобрел автомобиль класса люкс Audi A8L W12. Стоимость машины составляет около 156 тысяч евро, а единственный известный ее пассажир — формально отстраненный от должности мэра Вентспилса, глава правления свободного порта Айвар Лембергс. Об этом стало известно газете Latvijas avīze.

В правлении порта изданию пояснили, что столь дорогое авто было куплено "для репрезентационных нужд при встрече чиновников высокого ранга, руководства больших международных компаний, а также для перевозки правления порта в условиях повышенной безопасности".

Как пишет газета, именно на этом авто возят Лембергса из Вентспилса на заседания Рижского окружного суда. В правлении порта этот факт пояснить не смогли.

Автомобиль Audi A8L W12 оборудован 6,3-литровым двигателем мощностью 493 лошадиных силы, расход топлива которого составляет 11 литров на 100 км.