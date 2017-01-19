В правлении порта изданию пояснили, что столь дорогое авто было куплено "для репрезентационных нужд при встрече чиновников высокого ранга, руководства больших международных компаний, а также для перевозки правления порта в условиях повышенной безопасности".
Как пишет газета, именно на этом авто возят Лембергса из Вентспилса на заседания Рижского окружного суда. В правлении порта этот факт пояснить не смогли.
Автомобиль Audi A8L W12 оборудован 6,3-литровым двигателем мощностью 493 лошадиных силы, расход топлива которого составляет 11 литров на 100 км.