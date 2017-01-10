Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, пишет газета Diena.

От многих должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления газета узнала, что на Первом и Втором лесных кладбищах могилу "со стороны" получить невозможно. Как пояснил, главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилища Криш Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым. Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они "заполнены". "Но сейчас зашло так далеко, что даже им не хватает мест", - сказал он.

Тем не менее, место на Первом лесном кладбище получила Вайра Вике-Фрейберга. Как это произошло, ни экс-президент, ни другие лица изданию рассказать не пожелали.

Местом для захоронения Вайра Вике-Фрейберга впервые заинтересовалась в 2011 году, когда у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году ее секретарь Дайна Ласмане сообщила должностным лицам Рижской думы о желании экс-президента получить "достойное" место захоронения на Первом лесном кладбище. Но представители самоуправления отметили, что у бывших руководителей государства нет привилегий в этом вопросе.

Закон об обеспечении деятельности президента государства устанавливает лишь то, что место захоронения бывшего главы государства и его содержание оплачивается из средств госбюджета. Однако в законе не говорится о том, что у экс-президентов есть преимущества перед обычными людьми в выборе места захоронения.