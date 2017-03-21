Уголовный процесс по так называемому делу олигархов был начат обоснованно. Однако в итоге Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) пришлось его закрыть, так как для выдвинения обвинений не хватало доказательств. Помимо этого, произошел "слив" информации самим подозреваемым. В этом газете Diena признались генпрокурор Латвии Эрик Калнмейерс, занимавшийся этим делом прокурор Марис Лея, а также представитель отдела расследований особо важных дел Генпрокуратуры Модрис Адлерс.

Как пояснил Калнмейерс, прежде чем начать "дело олигархов", правоохранительные органы длительное время прослушивали местных политиков. "Из их разговоров следовало, что, возможно, произошло или происходит преступное деяние. Чтобы проверить оперативную информацию, был начат уголовный процесс", — приводит его слова Diena. Генпрокурор также пожаловался, что "после проведенных обысков сотрудники БПБК единогласно утверждали — доказательств просто куча, опровергнуть их не удастся, все будет доказано", однако прокуратуре о том, что именно было изъято в ходе обысков, не было известно.

Изначально доказательств хватило, чтобы провести обыски на законном основании, а также объявить подозреваемыми видных в обществе людей, в том числе экс-политика Айнара Шлесерса. "Однако доказательная база, которая нужна для обвинения или приговора о судимости, совершенно отличается", — пояснили прокуроры. Согласно закону, прокуратура имеет право отправить дело на рассмотрение суда лишь в том случае, если не сомневается, что при имеющихся доказательствах способна убедить суд, отмечает издание.

Затем произошел "слив" записей телефонных разговоров, попавших в итоге к Айнару Шлесерсу, что сорвало тактику расследования дела. Причастны к этому были сами сотрудники БПБК. В результате проверки виновные были выявлены и пошли под суд за распространение секретной оперативной информации, рассказал Калнмейерс. Затем выяснилось, что Шлесерс узнал о том, что его прослушивают, в марте 2009 года, а уголовный процесс начали лишь в мае 2011-го. "То есть он на тот момент уже два года знал, что ведется прослушка", — признался генпрокурор.