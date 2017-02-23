Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс считает, что необходимо изменить нынешний порядок и рассекретить часть решений спецслужб об отказе в выдаче доступа к гостайне должностному лицу.

Конституционный суд недавно признал, что норма закона, запрещающая повторно занимать ту же должность после того, как был аннулирован доступ к гостайне, не соответствует Конституции ЛР.

Такое решение суд принял в ходе рассмотрения иска, поданного бывшим директором департамента безопасности аэропорта "Рига" Раймонда Лаздиньша.

Лаздиньш также оспорил в суде норму, предусматривающую, что решение об отказе в доступе к гостайне лицо может оспорить в Бюро по защите Сатверстме (БЗС), в свою очередь директор БЗС может оспорить решение у генерального прокурора, решение которого является окончательным и пересмотру не подлежит.

Поскольку лицо не имеет доступа к суду и лишено возможности реализовать свое право на справедливый суд, необходимо, чтобы решения об отказе в доступе к гостайне могли передаваться на рассмотрение законной независимой институции ,постановил Конституционный суд.

Комментируя это решение суда агентству LETA, Калнмейерс сказал, что постановление суда однозначно — впредь иски, оспаривающие решение об отказе в доступе к гостайне будет рассматривать суд. Калнмейерс считает, что ничего плохого в этом нет и сейчас важно привести в порядок нормативное регулирование.

В 2016 году генеральный прокурор рассмотрел 12 жалоб на решение директора БЗС в связи с допуском к гостайне. В последние годы число таких жалоб уменьшается.