Во время расследования "дела олигархов" одной из проблем было отсутствие объединенной работы, потому что из-за большого объема материалов никто не прослушал разговоры от начала до конца, заявил генеральный прокурор Эрик Калнмейерс в передаче Krustpunkts на Latvijas Radio.

Генпрокурор отмел предположение о связи прекращения дела с осознанным нарушением закона, пишет Rus.LSM.lv. "На данный момент у меня нет причин так утверждать", — сказал Калнмейерс.

Он также указал на проблемы в работе над этим делом. Чтобы расшифровать разговоры, их необходимо прослушать, но из-за большого объема работа была поручена нескольким людям, что привело к потере "объединяющего момента". "Кто-то, может быть, что-то там нашел, а другой посчитал, что там нет ничего важного, потому что каждый понимает по-своему", — сказал Калнмейерс.

Генпрокурор согласился, что в таком случае работу нельзя назвать качественной, но обратил внимание на ресурсы, выделенные для рассмотрения дела. "Разве могли эти сотрудники потянуть такой объем? Разве на тот момент выделили достаточно человеческих ресурсов для этой работы?" — сказал Калнмейерс.

У парламентской комиссии, занимающейся расследованием этого дела, есть право ознакомиться с оперативными материалами. Многие факты они могут увидеть "в другом свете", считает генпрокурор.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице Rīdzene переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в "деле олигархов", которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

12 июля после заседания Совета по национальной безопасности (СНБ) президент Раймонд Вейонис заявил, что абсолютно все участвовавшие в "переговорах олигархов" лица, тем более должностные, должны дать оценку своей роли в них и разъяснить свои действия обществу, взяв на себя ответственность за них.

На заседании СНБ было достигнуто соглашение о том, что необходимо дать оценку "переговорам олигархов" и всем связанным с ними событиям. Вейонис поддержал формирование парламентской комиссии по расследованию этого дела и призвал депутатов Сейма не медлить с ее формированием и принять соответствующее решение уже в июле на одном из внеочередных заседаний парламента.

Президент призвал БПБК качественно и максимально быстро изучить содержание всех переговоров, чтобы затем проинформировать о нем общество, парламентские комиссии и политиков.