Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс приостановил также решение Юрмальской думы о составе постоянных думских комитетов.

МОСРР ранее просило Юрмальское самоуправление пересмотреть состав постоянных думских комитетов, однако Юрмальская дума считает, что комитеты избраны в соответствии с нормативными актами.

Разногласия возникли из-за того, что правящая думская коалиция исключила оппозиционных депутатов из состава комитетов по вопросам развития и окружающей среды, по вопросам образования и культуры и по вопросам транспорта и жилья.

Представитель Юрмальского самоуправления Зане Лейте ранее подчеркнула, что нет оснований считать, что избрание комитетов противоречит требованиям нормативных актов.

МОСРР указывает, что нет правового основания отступать от соблюдения принципа пропорциональности в формировании комитетов, аргументируя это лишь политическими соображениями.

Коалицию в Юрмальской думе составляют Союз "зеленых" и крестьян (шесть депутатов) и партия "Согласия" (три депутата). В оппозиции действуют объединение "Тебе, Юрмала!" (четыре депутата) и национальное объединение "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (два депутата).

В Юрмальской гордуме восемь постоянных комитетов.

Как сообщалось, распоряжением министра охраны среды и регионального развития предполагается отменить решение Саласпилсской краевой думы о формировании постоянных думских комитетов и избрании их членов.