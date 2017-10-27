"Гимн — это государственный символ, а к государственным символам следует относиться с большим почтением. Нормативное регулирование гимна уже сейчас правильное и хорошее, но все это не слишком хорошо исполняется на практике. То есть при исполнении гимна есть ошибки, неточности. И у этого есть два важных последствия. Во-первых, гимн уродуется. Во-вторых, гимн исполяют хоры, которые также перенимают неверную манеру пения, и эти ошибки чувствуются", — рассказала Карните.

По словам, представителя Академии наук, заведение даже собрало консилиум по данному поводу. "Мы соберем всех, кто связан с этой проблемой. И тех, кто ответственен за законодательство в отношении гимна, и музыкантов", — пообещала Карните. Ученые подготовят специальный доклад для правительства и различных учреждений.