20 июня 2016 года поддержали предложение совета освободить от должности предыдущего председателя правления Андриса Лиепиньша и члена правления Илмара Упениекса. На объявленный советом аэропорта конкурс на должность председателя правления и четырех членов было подано 63 заявки. В итоге была утверждена кандидатура Юрьева.

Согласно данным Firmas.lv, Юрьев является единственным владельцем и членом правления консалтинговой компании Athena Consulting, единственным владельцем ООО Mediate, совладельцем и членом правления ООО AA Partneri.

По данным архива агентства BNS, в 2008 году Юрьев выдвигал свою кандидатуру на должность генерального директора Латвийского телевидения, а в 2009 году его имя упоминалось в связи с назначением нового гендиректора Латвийского радио.