Министр земледелия Янис Дуклавс сотрудничает с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в ходе проверки о, возможно, незадекларированной собственности в Рижском свободном порту, сказал в интервью передаче LNT "900 секунд" начальник бюро Екабс Страуме.

БПБК начало ведомственную проверку публично прозвучавшей информации о том, что, возможно, в декларации должностного лица не указана недвижимость на территории Рижского свободного порта, напомнил Страуме.

Проверка информации ведется в сотрудничестве со Службой госдоходов (СГД), а в БПБК для предоставления информации явились отдельные люди, сказал Страуме. "Господин Дуклавс был в бюро, предоставлял информацию и отвечал на вопросы", — подчеркнул он.

Проверка может завершиться в течение ближайших двух недель.

Как сообщалось, БПБК начало проверку по поводу опубликованной в журнале "Ir" информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.