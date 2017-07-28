БПБК начало ведомственную проверку публично прозвучавшей информации о том, что, возможно, в декларации должностного лица не указана недвижимость на территории Рижского свободного порта, напомнил Страуме.
Проверка информации ведется в сотрудничестве со Службой госдоходов (СГД), а в БПБК для предоставления информации явились отдельные люди, сказал Страуме. "Господин Дуклавс был в бюро, предоставлял информацию и отвечал на вопросы", — подчеркнул он.
Проверка может завершиться в течение ближайших двух недель.
Как сообщалось, БПБК начало проверку по поводу опубликованной в журнале "Ir" информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.