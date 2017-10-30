Однако, как пояснил глава языковой службы, за пять лет стало ясно, что латвийцы не используют этот пункт закона для того, чтобы судиться с работодателем. "Система вроде должна работать, но на практике этого не происходит", — посетовал Балтиньш. Он также привел несколько случаев, когда латышей удалось уговорить обратиться в суд с обвинением работодателя в несоразмерно высоких требованиях знаний иностранных языков. Несмотря на то, что в данных случаях их поддерживало и Бюро омбудсмена, эти люди в последний момент отказались от судебных исков.

Балтиньш призвал всех потенциальных работников, которые чувствуют себя дискриминированными из-за требований к знанию иностранных языков (в том числе и русского), "не шептаться по углам", а писать заявление в Бюро омбудсмена или Госинспекцию труда. "Пока не будет создана такая практика, ничего хорошего произойти не может", — считает глава Центра госязыка.

Ранее сопредседатель Национального объединения (Нацблок) Райвис Дзинтарс сообщил, что скоро будут представлены поправки к Закону о труде. Их цель — устранить ситуацию, когда латышской молодежи трудно найти работу из-за несоразмерных требований к знанию русского языка.

Поправки защитят работников, у которых будет право в сфере обслуживания не говорить с жителями Латвии на других языках.

По словам Дзинтарса, работник "сможет бытовым путем установить", обслуживает ли он иностранца или жителя Латвии.

Политик признал, что знать языки важно, но в данном случае речь не о знаниях иностранных языков в целом, а о "конкретном языке, носители которого стремятся преподносить его как второй государственный", имея в виду русский.