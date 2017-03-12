"Думаю, была возможность юридически не допустить такого унижения латышского языка. "Однако это произошло, и сейчас я хотел бы видеть более активные действия по укреплению государственного языка в самом широком смысле", — рассказал Балтиньш.

Глава ЦГЯ выразил сожаление, что из принятой по итогам референдума преамбуле к Сатверсме политики в итоге решили исключить термин "государственная нация".

"Ясно ведь, что Латвийское государство создавалось вокруг латышской нации и на совершенно определенной территории. Это не исключает соучастие любой другой живущей тут народности в строительстве страны — объединившись с латышской нацией", — поделился своим видением истории Балтиньш.

"Однако сейчас меня делает настороженным вопрос о мелких, но регулярных уступках в направлении двуязычия. В принципе — почему нельзя? Однако есть вещи, которые нельзя подвергать сомнению и задавать лишние вопросы. Все, что является официальным, должно происходить на латышском", — подчеркнул руководитель Центра госязыка.

В течение последних 20 лет в Латвии не было ни одного случая, когда иностранец оказался бы в беде, заблудился или сел не на тот поезд по причине отсутствия надписей на иностранном языке, уверен Балтиньш.

В связи с этим он считает, что забота о якобы комфорте туристов "в действительности является заботой о людях, которые не хотят интегрироваться".

"Почему-то, допустим, в Германии иностранцы обходятся без надписей на русском языке. Там они могут найти нужный перрон, а здесь — нет? Никто не подвергает сомнению, что Елгава является конечным пунктом международного туризма, но конечной целью не являются перрон номер 1 или номер 2. Должны быть сайты на иностранных языках, информация на иностранных языках около туристических объектов. Но не номер же перрона переводить", — считает Балтиньш.

Он также напомнил, что таблички с надписями на двух языках используются только в странах с двумя государственными языками или странах, где не используется латинский шрифт.

"У нас нет причины переводить названия улиц или перронов на иностранные языки. И наша забота о якобы комфорте туристов в действительности является заботой о людях, которые не хотят интегрироваться. У большей части людей старшего поколения есть ностальгия о потерянных привилегиях, когда от Кенигсберга до Владивостока они могли навязывать один язык и больше ничего не нужно было уметь", — сказал Балтиньш.