Это достаточно адекватный показатель, считает он. На выборах самоуправлений явка избирателей ниже, чем на парламентских или на референдуме о государственном языке.

В предыдущих выборах в самоуправления в 2013 году приняли участие 45,99% граждан, обладающих правом голоса. Самая высокая явка была в Риге, отмечает LETA.

На выборах самоуправлений каждое самоуправление является одним избирательным округом, и 3 июня выборы будут проводиться в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения и 110 краях. В думы местных самоуправлений избираются в зависимости от числа жителей 9, 13, 15, 17 или 19 депутатов, в Рижскую думу — 60 депутатов.