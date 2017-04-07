Примерно 75% пациентов отделения неотложной медицинской помощи Детской клинической университетской больницы не должны были оказаться в этом отделении, сказал в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT председатель правления медучреждения Валтс Аболс.

Из 3000 рабочих часов хирургов 2000 часов тратится на работу в отделении неотложной медицинской помощи, пояснил он. Проблемы со здоровьем части пациентов не были неотложными и могли быть решены в других медицинских учреждениях.

Скорая помощь всегда приоритет, поскольку неизвестно, какой пациент туда попадет, подчеркнул Аболс. Однако из-за пациентов, доставленных туда необоснованно, увеличиваются очереди на плановые операции и откладывается оказание плановой медицинской помощи.

Говоря на другие темы, Аболс отметил, что положительно оценивает решение правительства с апреля выделить дополнительные средства на повышение зарплат врачам, которые работают в круглосуточных пунктах оказания медицинской помощи.

В Детской больнице также изыскиваются возможности повышения зарплат врачам. Вместе с тем он выразил сожаление, что решения будут локальными, тогда как проблемы носят системный характер и их надо решать во всей отрасли.