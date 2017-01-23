Бюро проверило около 25% всех общественных зданий, и в каждом втором были обнаружены признаки, свидетельствующие об опасности, поэтому владельцам необходимо предпринять шаги по ее устранению. В 60% случаях нарушения связаны с несущими конструкциями.
Друкис отметил, что ситуация действительно "очень тревожна". Он подчеркнул, что необходимы нормы, которые обязывают владельцев следить за безопасностью зданий и нести за нее ответственность. Действующие на данный момент нормы, по словам руководителя бюро, не работают.