"Интернет для многих — это образ жизни. Люди, которые выкладывают свои преступления в сеть, часто попросту не понимают, что нарушили закон. Или не думают об этом. Они таким образом самоутверждаются — какой я молодец! И хотят, чтобы и другие оценили, какой он крутой", — считает глава Госполиции.

По словам Кюзиса, многие забыли, что интернет — публичное пространство.

"Интернет — платформа, где совершается немало необдуманных преступлений. Но многие люди даже не задумываются, что интернет — такое же общественное место, как улица. И если там нет патруля, нет полицейских — кончится все это плохо", — отметил полицейский.

Кюзис сказал, что полиция старается успевать следить за виртуальной преступностью тоже.

"Года четыре назад мы уже поняли, что интернет-среда — та же дежурная часть. Сейчас, общаясь в твиттере или фейсбуке, мы наблюдаем, что люди все чаще обращаются в полицию через наши аккаунты в социальных сетях. Пишут заявления, сообщают о происшествиях. Мы пришли к выводу, что необходимо 24 часа держать "дежурного" в социальных сетях", — рассказал Кюзис.

Именно в интернет-среде увеличивается количество жертв педофилов, рассказал шеф Госполиции. Все чаще педофилы действуют не на улице, а именно через сети, находят ребенка, представляются ровесниками и втираются в доверие. Увеличивается также количество дел, которые связаны с разжиганием ненависти в комментариях, с оскорблениями. Между оскорбительными комментариями и высказыванием своего мнения — очень тонкая грань, считает Кюзис.

"Преступность вообще сегодня стала другой. Она перестала иметь границы — человек может быть нашим гражданином и совершать преступления в интернете, будучи не в Латвии", — отметил Интс Кюзис.

Напомним, в феврале Госполиция задержала молодых людей 1994 и 1996 года рождения, подозреваемых в изнасиловании девушки. Ранее в социальной сети Instagram появились фото и видео сексуального содержания, на которых двое парней занимаются сексом с девушкой. Некий пользователь соцсети утверждал, что это было изнасилование.