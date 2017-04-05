Директор Государственного агентства технического надзора (VTUA) Арманд Биновскис в прошлом году приобрел ГАЗ-21* 1969 года выпуска, гласит информация из заполненной им декларации о доходах должностного лица.

Таким образом, он пополнил свою коллекцию из антикварных (и не очень) машин и механизмов. В частности, ему принадлежат автомобили Mitsubilshi L200 1994 года и Volvo 850 1996 года выпуска, прицеп Rydwan Euro A750 (2011 год), моторная лодка Outland MA 420/0AL (2010) и лодочный мотор Honda (2010).

В прошлом году его зарплата в VTUA составила 40 509 евро, еще 977 евро он получил в Службе поддержки села, а 126 — от Латвийского сельскохозяйственного университета.

В его собственности — земля и постройки в Сунакстеской и Саулкрастской волостях и Риге, а также земля в Илзескалнской и Валлеской волостях.

Должность директора VTUA, подчиняющегося министерству земледелия, он занимает с 2004 года. До этого он занимал разные должности в Минземледелия, а карьеру начал там же в качестве старшего референта отдела анализа и стратегии департамента развития сельскохозяйственной отрасли.

* - Фотография к новости носит иллюстративный характер.