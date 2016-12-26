В интервью агентству LETA он отметил, что, как и для католиков, у которых на Рождество выходной, православное Рождество 7 января также нужно сделать выходным днем.

"Я считаю, что и православным нужно дать выходной, чтобы они могли праздновать. Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека, в том числе конфессиональной", — сказал архиепископ.

За последние 15 лет попытки изменить официальный статус православного Рождества предпринимались неоднократно. С 2003 года предложения сделать православное Рождество праздничным днем подавала фракция партии ЗаПЧЕЛ.

В 2006 году предложение расширить список праздничных дат поступало пять раз. Затем с такой же инициативой неоднократно выступал "Центр согласия". Статус официального праздничного и выходного дня Рождество так и не получило.

В Латвии сегодня насчитывается около 400 000 православных и староверов. Как заявляют авторы законопроекта, объявление 7 января выходным днем благоприятно повлияет на интеграцию общества и отношение православных к государственной власти.