В интервью агентству LETA он отметил, что, как и для католиков, у которых на Рождество выходной, православное Рождество 7 января также нужно сделать выходным днем.
"Я считаю, что и православным нужно дать выходной, чтобы они могли праздновать. Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека, в том числе конфессиональной", — сказал архиепископ.
За последние 15 лет попытки изменить официальный статус православного Рождества предпринимались неоднократно. С 2003 года предложения сделать православное Рождество праздничным днем подавала фракция партии ЗаПЧЕЛ.
В 2006 году предложение расширить список праздничных дат поступало пять раз. Затем с такой же инициативой неоднократно выступал "Центр согласия". Статус официального праздничного и выходного дня Рождество так и не получило.
В Латвии сегодня насчитывается около 400 000 православных и староверов. Как заявляют авторы законопроекта, объявление 7 января выходным днем благоприятно повлияет на интеграцию общества и отношение православных к государственной власти.