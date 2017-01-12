Перед событиями на Украине Россия считалась стратегическим, хотя и проблемным партнером НАТО, но сегодня она стала стратегической проблемой для любого, считает председатель комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш ("Единство").

В издании Латвийского института внешней политики "Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017", презентация которого состоится 18 января, Калниньш отмечает, что постоянные нарушения международного законодательства в комбинации с жестокими военными действиями на Украине и в Сирии вызывают в мире все больше неопределенности по поводу дальнейших действий России.

Одновременно депутат указывает, что в отношениях с Россией Латвия всегда основывалась на принципах и прагматичном подходе. "Латвия выступает за диалог с Россией, если только одновременно проводится политика сдерживания. Опыт научил политических лидеров Латвии, что наилучший диалог с Россией строится на основе строгих принципов, политической солидарности и сильной обороны", - отметил политик, добавив, что эти факторы являются частью политики, чтобы удержать Россию от каких-либо попыток дестабилизации в регионе.

Калниньш отмечает, что последние два года НАТО была той силой, которая обеспечивала стабильность во всех граничащих с Россией странах. Действия НАТО в регионе Балтийского моря, что особенно важно для Латвии, являются прямой реакцией на демонстрацию президентом России Владимиром Путиным силы у границ альянса.