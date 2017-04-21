При текущем уровне финансирования латвийские автомобильные дороги в долгосрочной перспективе не жизнеспособны и нужно дискутировать о том, где взять деньги. Об этом в эфире передачи "Утренняя панорама" заявил председатель правления Латвийских государственных дорог (Latvijas Valsts ceļi, LVC) Янис Ланге.

По его оценке 60% латвийских дорог относятся к категории местного значения, при этом по ним передвигается 17% автоводителей. "За последние 20 лет в дороги местного значения не инвестировали", — заявил Ланге.

На вопрос о том, где взять деньги, он пояснил, что отнять у кого-то другого "практически невозможно", поэтому пора начать дискуссии по этому вопросу. В качестве примера возможного источника финансирования он назвал повышение акцизного налога. "Лучшим был бы принцип "платы за услугу"… Сейчас самое большое противоречие в том, что автоводители платят [за дороги] полную цену, но фактически на ремонт дорог и улиц идет лишь треть уплаченного", — пояснил он.

Одновременно он указал и на то, что надо принимать прагматичные решения об улучшении эффективности дорожной сети. По словам Ланге, треть дорожного фонда страны (4 000 из 12 000 километров) не имеет стратегического значения.