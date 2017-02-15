Балтийские страны крайне встревожены из-за агрессивного поведения России и ищут более тесного сотрудничества со Скандинавией, сказала глава МИД Швеции Маргот Вальстрём в опубликованном в среду интервью газете Financial Times.

"Балтийские страны серьезно встревожены и боятся того, что может сделать Россия. Это привело к гораздо более тесным связям между Скандинавией и Балтией. Я не верю, что они исчезнут", - сказала министр. В то же время сотрудничество между странами Балтийского моря уже является достаточно тесным, добавила Вальстрём.

Страны Скандинавии усилили и без того тесное сотрудничестве в области экономики и обороны в связи с растущим чувством неуверенности в регионе, которое вызвано политикой России, а также вызывающей сомнения преданностью США и Соединенного Королевства по вопросам безопасности, сказала глава МИД Швеции.