Для 43-летней Чакше это уже третий ребенок: от предыдущих отношений у нее два сына, Андрей Пуце и Эдуард Витолиньш, 21 и 10 лет от роду. Интересно, что у них разные фамилии, что свидетельствует о том, что и отцы разные, отмечает издание. До этого в публично доступной декларации должностного лица Чакше указан лишь один сын — Эдуард Витолиньш.