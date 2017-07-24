Для 43-летней Чакше это уже третий ребенок: от предыдущих отношений у нее два сына, Андрей Пуце и Эдуард Витолиньш, 21 и 10 лет от роду. Интересно, что у них разные фамилии, что свидетельствует о том, что и отцы разные, отмечает издание. До этого в публично доступной декларации должностного лица Чакше указан лишь один сын — Эдуард Витолиньш.
Глава Минздрава Чакша скрывает имя отца своего будущего ребенка(1)
Foto: F64
Анда Чакша станет первой из всех министров здравоохранения Латвии, которая уйдет в декретный отпуск. Однако, как пишет nra.lv, так как она не состоит в официальном браке, то пока что скрывает имя и фамилию отца своего ребенка.
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