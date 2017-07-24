Глава Минздрава Чакша скрывает имя отца своего будущего ребенка

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Анда Чакша станет первой из всех министров здравоохранения Латвии, которая уйдет в декретный отпуск. Однако, как пишет nra.lv, так как она не состоит в официальном браке, то пока что скрывает имя и фамилию отца своего ребенка.