Из-за того, что правительству не удается найти компромисс с бастующими семейными врачами, глава Минздрава Анда Чакша объявила о том, что прерывает свой запланированный ранее отпуск, который должен был начаться с 11 июля и продлиться до 21 июля, и возвращается к работе. Об этом сообщает LETA.

Известно, что сегодня Чакша уже участвовала на встрече с премьер-министром Марисом Кучинскисом и президентом Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде, однако сторонам не удалось достичь договоренности о прекращении забастовки.

Как сообщил журналистам премьер, правительство не смогло договориться с врачами об увеличении суммы капитации для содержания практик, и этот вопрос будет передан на рассмотрение стратегическому совету по здравоохранению.

Стороны сумели договориться по всем остальным требованиям семейных врачей, в том числе принято решение на время отложить пересмотр тарифов на медицинские манипуляции.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.