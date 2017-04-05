Если будет такая необходимость, Латвия непременно окажет России помощь в борьбе с терроризмом. Об этом, как сообщает агентство LETA, в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

"У терроризма нет границ и ничто не может быть причиной для того, чтобы не оказать помощь", — заявил он.

По словам Козловскиса, несмотря на негативный политический фон, который оказывает влияние на сотрудничество двух стран, органы безопасности Латвии и России регулярно обмениваются информацией и, при необходимости, сотрудничают. В качестве яркого позитивного примера он привел сотрудничество пограничных структур стран в деле препятствования пересечения совместной границы нелегальными иммигрантами из африканских стран.

Эти высказывания Рихард Козловскис сделал в контексте теракта в метро Санкт-Петербурге, который произошел 3 апреля. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.