Командующий подчеркнул, что все расходы, в том числе питание, тренировки, союзники оплачивают сами. Он также просил понять, что иностранные военнослужашие, тратя свои деньги в городах Латвии, приносят пользу экономике.

Калниньш призвал не верить слухам, а в случае вопросов прийти на военную базу в Адажи и ознакомиться с бытом натовских военных.

Он добавил, что иногда недостоверная информация распространяется целенаправленно, но и неосторожно высказанные комментарии могут быть использованы против Латвии — они попадают на российские телеканалы и сайты, что наносит вред государству.